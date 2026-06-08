Introduzione

E’ scattato il conto alla rovescia per il Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il Mondial de l’Auto giunge quest’anno alla sua 91esima edizione e si preannuncia ricco di novità grazie alla presenza di diverse case automobilistiche pronte a mostrare davanti al grande pubblico le principali novità e nuovi modelli che verranno lanciati sul mercato nei mesi a venire. L’edizione 2026 del Salone dell’Auto di Parigi si terrà dal 12 al 18 ottobre nei padiglioni espositivi di Paris Expo Porte de Versailles e vedrà la partecipazione del gruppo Stellantis al gran completo, con i marchi Citroen, DS, Lancia, Fiat e Alfa Romeo su tutti. Confermata la presenza anche dei brand cinesi, come Xpeng, BYD e le tedesche con Volkswagen, Mercedes. Presenti anche Hyundai e Kia oltre a molti altri.