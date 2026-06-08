Introduzione
E’ scattato il conto alla rovescia per il Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il Mondial de l’Auto giunge quest’anno alla sua 91esima edizione e si preannuncia ricco di novità grazie alla presenza di diverse case automobilistiche pronte a mostrare davanti al grande pubblico le principali novità e nuovi modelli che verranno lanciati sul mercato nei mesi a venire. L’edizione 2026 del Salone dell’Auto di Parigi si terrà dal 12 al 18 ottobre nei padiglioni espositivi di Paris Expo Porte de Versailles e vedrà la partecipazione del gruppo Stellantis al gran completo, con i marchi Citroen, DS, Lancia, Fiat e Alfa Romeo su tutti. Confermata la presenza anche dei brand cinesi, come Xpeng, BYD e le tedesche con Volkswagen, Mercedes. Presenti anche Hyundai e Kia oltre a molti altri.
Quello che devi sapere
Alfa Romeo
Il Biscione arriverà al Mondial de l’Auto con un focus sulle personalizzazioni di Bottega Fuoriserie. Non è chiaro poi se Alfa Romeo mostrerà già al motor show francese le prossime novità di gamma, come il futuro suv di segmento C.
Alpine
La casa automobilistica di Dieppe che fa parte del gruppo Renault giocherà praticamente in casa e porterà all’evento la sua gamma completa: dalla A290 alla A390. Possibile anche qualche anticipazione sulla futura A110.
Audi
Al Salone di Parigi ci sarà anche Audi, che potrebbe mostrare al grande pubblico in anteprima la nuova A2 e-tron, modello compatto elettrico che sarà il nuovo accesso alla gamma dei Quattro Anelli.
BMW
Presente anche BMW che a Parigi dovrebbe portare la nuova iX3 e soprattuto la nuova i3 ma probabilmente anche altre novità importanti relative alla X5 e alla Serie 1.
BYD
Il colosso cinese BYD torna al Salone di Parigi dove ha debuttato ufficialmente in Europa nel 2022. In questa edizione verranno mostrate le ultime novità della gamma, con la Dolphin G MD-i tra i modelli protagonisti. Sarà presente poi anche il brand Denza.
Citroen
Il Double Chevron non mancherà l’appuntamento con il Mondial de l’Auto. Qui verrà mostrata la concept ELO ma anche il prototipo della 2CV, che darà vita alla nuova E-Car di Citroen che verrà prodotta a Pomigliano d’Arco e arriverà su strada nel 2028 con un prezzo vicino ai 15.000 euro.
Cupra
Il marchio spagnolo sarà presente alla kermesse francese con la sua gamma e soprattutto con la nuova Raval, compatta elettrica sportiva nata sulla piattaforma MEB+.
Dacia
La novità più attesa di Dacia sarà la Striker, la nuova station wagon del marchio rumeno. Possibile poi che debutti anche la Evader, la compatta elettrica che si basa sulla nuova Renault Twingo.
DS
Il brand premium del gruppo Stellantis non mancherà l’appuntamento di casa e porterà sotto i riflettori la nuova DS N°7.
Fiat
Protagonista al Salone di Parigi 2026 anche Fiat, che porterà le ultime novità della sua line-up a partire dalla Grizzly e Grizzly Fastback. L’evento dovrebbe essere l’occasione anche per il debutto di una nuova concept, forse la Quattrolino oppure un prototipo che anticipa la E-Car della casa torinese.
Ford
L’Ovale Blu torna al Mondial de l’Auto. Ford sarà presente cn la Capri, con una versione speciale della Mustang.
Honda
Ritorno al Salone di Parigi anche per Honda. La casa automobilistica giapponese ha confermato la sua partecipazione, con la gamma ibrida in mostra e anche la nuova Prelude pronta a prendersi la scena.
Hyundai
Dopo il debutto alla Design Week, Hyundai porterà Ioniq 3 al Salone di Parigi. La compatta elettrica del marchio coreano sarà la novità principale, affiancata da Inster e Ioniq 9. Sarà presente anche il brand Genesis, con la sua gamma per l’Europa e la versione Magma di GV60.
Kia
La Kia EV2 sarà protagonista dello stand asiatico all’evento francese. La compatta rappresenta la principale novità del marchio, che punta a rafforzare la sua presenza nel segmento delle elettriche di piccole dimensioni.
Lancia
Il gruppo Stellantis porterà al Salone di Parigi anche il marchio Lancia, che nell’occasione mostrerà al grande pubblico la nuova Gamma. L’ammiraglia del brand, un suv di 4,7 metri che condividerà le caratteristiche tecniche con la DS N°7 sarà costruita a Melfi.
Leapmotor
Non mancherà nemmeno Leapmotor, che metterà sotto i riflettori la sua B05. La nuova hatchback elettrica è l’ultima arrivata in gamma ed è pronta ad affermarsi sul mercato europeo. Accanto a lei, dopo il debutto al Salone di Bruxelles, anche la B03X.
Mercedes
Al Salone di Parigi non mancherà nemmeno Mercedes. La Stella porterà in Francia la nuova Classe C ma anche GLB, VLE e la Classe S. Sarà presente poi anche la Mercedes-AMG GT Coupé.
Mini
Non si sa ancora quali saranno le novità del brand inglese al motor show parigino. Qualcosa in più si saprà con l’avvicinarsi dell’evento. Quel che è certo è che ci sarà spazio per la Mini Cooper Paul Smith, l’allestimento speciale che ha debuttato alla Design Week.
Opel
Al Salone di Parigi sarà senza dubbi presente la nuova Opel Corsa GSE, insieme alla Mokka GSE e alla Concept Vision Gran Turismo.
Peugeot
Tante novità sotto i riflettori per Peugeot al Mondial de l’Auto. Il marchio del Leone sarà presente con la nuova 208 GTI ma anche con le nuove 308 e 408. Uno sguardo anche al motorsport con la presenza della 9X8 che gareggia nel WEC.
Renault
Anche Renault sarà presente in forze all’evento. In mostra ci sarà tutta la gamma con un focus su Clio e Twingo anche se non sono da escludere novità dell’ultimo minuto e concept car che verranno anticipate in seguito.
Skoda
Per Skoda il Salone dell’Auto di Parigi sarà l’occasione per mostrare al grande pubblico la nuova Epiq, nuovo modello compatto elettrico del marchio boemo.
Smart
Il rilancio del brand passa dalla smart #2, super compatta erede della Fortwo. Dopo il prototipo mostrato ad aprile dovrebbe essere tempo per la versione definitiva. Accanto a lei forse anche la smart #6 EHD.
Volkswagen
Tante le novità anche per Volkswagen che al Salone di Parigi porterà la ID.1, la nuova super compatta elettrica ma anche la ID.Polo, declinata anche in versione GTI. Accanto a loro per la ID.Cross.
Volvo
Altro ritorno illustre al Mondial de l’Auto è quello del marchio svedese. Il brand scandinavo porterà davanti al grande pubblico la sua ultima novità, la EX60.
Xpeng
Forte presenza anche quella di Xpeng. Il brand cinese mostrerà tutta la sua gamma, con la berlina P7+, i suv elettrici G6 e G9 e la monovolume X9.