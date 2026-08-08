Esodo estivo da bollino nero, 25 milioni di auto in strada nel weekend

Introduzione
Sabato 8 e domenica 9 agosto si entra nel vivo delle vacanze estive. La settimana che porta a Ferragosto rappresenta l’inizio delle ferie per gran parte degli italiani che, tra preferenze personali, stop aziendali e chiusura della gran parte delle attività economiche del Paese, concentrano il proprio periodo di stop dal lavoro nelle due settimane centrali del mese. E quello che si è appena aperto è un weekend di partenze che avrà ripercussioni pesanti sul traffico: un vero e proprio su tutte le strade e autostrade italiane, con elevati flussi di veicoli in viaggio verso le località turistiche. Le partenze sono iniziate già nella giornata di venerdì 7 agosto ma i momenti di massima criticità saranno sabato, tra la mattina e il primo pomeriggio, contrassegnati dal bollino nero.
Quello che devi sapere
25 milioni di italiani in viaggio
Nel fine settimana saranno oltre 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale. Gli stessi numeri sono stati calcolati anche dall'Osservatorio mobilità stradale della società del Gruppo Fs.
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Personale Anas potenziato
Proprio in vista dell'aumento dei flussi di traffico, Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale. "Circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale, sono impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire il più elevato livello possibile di assistenza agli utenti e di gestione del traffico", ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha lanciato un appello agli automobilisti per il rispetto di limiti di velocità e distanza di sicurezza: "La sicurezza deve guidare ogni spostamento".
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Fermi alcuni cantieri
Inoltre, per facilitare gli spostamenti ed evitare ulteriori disagi, è stata ridimensionata la presenza dei cantieri su strade e autostrade principali: fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi (1.414).
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Bollino nero sull’Alto Adriatico
Il versante Adriatico è uno dei maggiormenti colpiti dagli spostamenti verso le località balneari di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Traffico intenso dunque sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, con oltre 200mila transiti previsti prevalentemente in direzione del mare. In vista del weekend, la società autostradale ha fatto sapere di aver attivato una task force di oltre 300 operatori, rafforzando la presenza di personale ai caselli e attivando presidi sanitari.
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Critico snodo al confine di Stato
L'area più critica è la barriera di Trieste Lisert, snodo per la Slovenia, la Croazia e il Centro Est Europa, dove si attendono quasi 29mila uscite. La chiusura della superstrada slovena H4 ha già incrementato il traffico del 14% nell'ultimo mese. In caso di lunghe code, i mezzi leggeri saranno deviati sulla A34 Villesse-Gorizia con l'ausilio della safety car della polizia stradale. Domenica è previsto traffico da bollino rosso, con circa 169mila veicoli in transito. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.
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Le strade più a rischio
Le strade che portano alle principali mete turistiche saranno quelle maggiormente prese d’assalto. La circolazione sarà quindi più intensa:
- sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;
- sulle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;
- in Sicilia traffico sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo;
- la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;
- la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;
- l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia;
- le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto);
- i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine;
- la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia;
- la SS45 di Val Trebbia in Liguria;
- la SS26 della Valle D'Aosta;
- la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto;
- la SS 51 di Alemagna in Veneto.
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Bollino rosso sulla A22 del Brennero
Bollino rosso invece sull'autostrada A22 del Brennero dove è previsto l'arrivo, ma anche il rientro, dei turisti stranieri, soprattutto tedeschi. Sono segnalate code e forte traffico in direzione sud su un tratto di circa 130 chilometri tra Chiusa ed Affi, l'uscita che serve le località del lago di Garda meridionale. Alla barriera di Vipiteno sono segnalati due chilometri di coda. Corrente veicolare rallentata causa code e traffico intenso anche in direzione nord tra Verona Nord ed Egna in Alto Adige. Code sulle strade statali della Val Pusteria e Val Venosta, vallate più frequentate dai turisti italiani.
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Controesodo
La settimana che porta a Ferragosto vedrà continui spostamenti e partenze per le vacanze fino al prossimo weekend, quello del 15 e 16 agosto, quando su strade e autostrade inizieremo ad assistere anche all'avvio della prima fase del controesodo. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì.
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