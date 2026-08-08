Esodo estivo da bollino nero, 25 milioni di auto in strada nel weekend

Introduzione

Sabato 8 e domenica 9 agosto si entra nel vivo delle vacanze estive. La settimana che porta a Ferragosto rappresenta l’inizio delle ferie per gran parte degli italiani che, tra preferenze personali, stop aziendali e chiusura della gran parte delle attività economiche del Paese, concentrano il proprio periodo di stop dal lavoro nelle due settimane centrali del mese. E quello che si è appena aperto è un weekend di partenze che avrà ripercussioni pesanti sul traffico: un vero e proprio su tutte le strade e autostrade italiane, con elevati flussi di veicoli in viaggio verso le località turistiche. Le partenze sono iniziate già nella giornata di venerdì 7 agosto ma i momenti di massima criticità saranno sabato, tra la mattina e il primo pomeriggio, contrassegnati dal bollino nero.