Un’altra ricerca, condotta da Cna Turismo e Commercio, segnala ancora una volta che sarà il periodo di Ferragosto il momento culminante dell'estate turistica italiana. Tra il 1° e il 23 agosto si muoveranno nel nostro Paese circa 17,4 milioni di turisti (di cui 8,4 milioni italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti). La permanenza media sarà di circa 4,5 notti, mentre la spesa turistica diretta supererà i 9 miliardi di euro. Considerando gli effetti prodotti su ricettività, ristorazione, commercio, artigianato, cultura e servizi, l'impatto economico complessivo potrebbe oltrepassare i 15 miliardi di euro.

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