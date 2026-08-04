Turismo in Italia, agosto record: 97 milioni di pernottamenti nonostante caldo e rincariEconomia
Introduzione
Il comparto turistico italiano è in buona salute. Per uno dei periodi più importanti dell’anno, il mese di agosto, si prevedono più di 96,7 milioni di pernottamenti, con una crescita dell’1,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, secondo le più recenti stime di Assoturismo Cst, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti, su un panel di oltre mille imprenditori italiani della ricettività.
Quello che devi sapere
Agosto 2026 da record, tra turisti italiani e turisti stranieri
Più della metà delle presenze di agosto – per la precisione il 53,8% - viene da turisti italiani, per un volume stimato di circa 52 milioni di pernottamenti (+1%). I visitatori stranieri si attesteranno invece al 46,2% del totale, con 44,7 milioni di presenze e una crescita prevista dell'1,3%.
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I rincari pesano sul settore: soggiorni più brevi e meno spese
La tendenza positiva del mese apice della stagione estiva resta dunque complessivamente positiva, nonostante i rincari dei prezzi di carburanti e trasporti che stanno segnando anche il 2026. Questo non significa che non ci sarà qualche tipo di ripercussione: gli operatori del settore prevedono soggiorni più brevi, una preferenza più marcata per le destinazioni a breve e medio raggio e una contrazione della spesa nelle località di soggiorno.
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Si cerca di “compensare l'aumento dei costi di viaggio”
Guardando in particolare all’aumento dei costi di diesel e benzina, commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, “si tradurrà in una stangata di circa 700 milioni di euro proprio nel piccolo della stagione, ed è la variabile da monitorare: ulteriori rincari potrebbero tradursi in una riduzione degli spostamenti brevi legati al turismo del weekend oltre che in una contrazione della durata media del soggiorno da parte di chi prenota last minute, sia italiani che stranieri, per compensare l'aumento dei costi di viaggio".
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Il caldo intenso spinge verso mare, laghi e montagna
Dove andranno i milioni di turisti ad agosto? Dall’analisi emerge un mercato frammentato, con andamenti che cambiano a seconda dell'area geografica e della tipologia di prodotto. Una variabile non indifferente è l’estremo caldo di quest’estate, che continua a incoraggiare le presenze al mare, ai laghi e in montagna, con prospettive positive almeno fino alla settimana di Ferragosto.
Bene le città d’arte, ma rallenta la domanda complessiva
Le temperature tropicali vanno invece a penalizzare le città d'arte, che registrano un rallentamento della domanda, soprattutto quella italiana. La crescita attesa si ferma al +0,3%, per un totale di 13,6 milioni di presenze, sebbene le città d'arte si confermino comunque la principale meta di richiamo per i turisti stranieri in arrivo in Italia.
Dal mare alla collina, passando per i piccoli borghi
È poi prevista una crescita moderata (+0,9%) per le località marine, con andamenti differenziati a seconda dell'area e un volume complessivo stimato in 43,2 milioni di presenze. Un maggiore dinamismo si registra invece sul fronte dei laghi (+1,6%, oltre 8,6 milioni di presenze) e, soprattutto, in montagna (+2,3%, circa 11,7 milioni), mentre campagna e collina, grazie anche all'aumento delle prenotazioni verso i piccoli borghi, crescono dell'1,4% superando i 3,4 milioni.
Le stime per il settore termale
Per il settore termale delle strutture all'aperto e dai percorsi benessere immersi nella natura, ci si attende un trend di leggera crescita (+0,2%, 2,1 milioni di presenze). Ci sarà invece il consueto calo fisiologico di agosto per il “termale tradizionale”, più appetibile in mesi meno caldi.
Il culmine a cavallo di Ferragosto
Un’altra ricerca, condotta da Cna Turismo e Commercio, segnala ancora una volta che sarà il periodo di Ferragosto il momento culminante dell'estate turistica italiana. Tra il 1° e il 23 agosto si muoveranno nel nostro Paese circa 17,4 milioni di turisti (di cui 8,4 milioni italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti). La permanenza media sarà di circa 4,5 notti, mentre la spesa turistica diretta supererà i 9 miliardi di euro. Considerando gli effetti prodotti su ricettività, ristorazione, commercio, artigianato, cultura e servizi, l'impatto economico complessivo potrebbe oltrepassare i 15 miliardi di euro.
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