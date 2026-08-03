L’incentivo è concesso, anche se la stufa è a 5 stelle, solo se il pellet bruciato è certificato in classe di qualità ENplus A1 (la massima sul mercato), e il proprietario è obbligato a conservare le fatture d’acquisto dei sacchetti per i controlli fiscali e di manutenzione. In caso di controlli, oltre alla perdita dell’incentivo, possono scattare le multe previste dai regolamenti regionali sull’aria, proprio perché l’obiettivo della stretta è quello di favorire il passaggio dal gas all’elettrico e assicurare una migliore qualità dell’aria.