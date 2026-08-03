Caro carburanti, il governo studia misure per le accise: le novità

"L'unico modo per contenere i rincari al distributore è applicare il prezzo amministrato. Solo un prezzo deciso dal governo e uguale per tutti può evitare che i furbetti speculino sui cittadini". Ad affermarlo è Giuseppe Sperduto, presidente della Federazione italiana benzinai, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, in cui dice che "il taglio delle accise deciso dall'esecutivo è inutile". Perché questa opinione? "Lo sconto di 17 centesimi su un litro di gasolio è un'illusione. L'aumento del prezzo del petrolio sta fagocitando la riduzione delle accise. È come un cane che si morde la coda, uno schema senza senso", sostiene Sperduto.

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