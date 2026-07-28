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Sky Cube 28/7 Carburanti, perché non ci sono sconti a tutti?

Politica

Approvato il settimo decreto in pochi mesi che sarà valido fino al 6 agosto. Perché solo il gasolio e quanto dureranno queste misure? Nello Sky Cube Tonia Cartolano e Alessandro Marenzi

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