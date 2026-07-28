Mattarella a Pantelleria per decennale parco nazionale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia per il decennale del Parco Nazionale dell'isola. Accolto dal presidente dell'ente parco Italo Cucci e dal prefetto Daniele Lupo, il Capo dello Stato ha sottolineato l'importanza delle isole minori per il futuro del Paese, evidenziando la necessità di valorizzare e tutelare l'intreccio tra cultura e storia. "Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del Paese, quindi richiedono cura e tutela costante, ciascuna con le sue specificità", ha detto Mattarella.