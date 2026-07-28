Atto vandalico a Medjugorje, deturpata statua della Madonna

Inchiesta in Bosnia per la deturpazione della statua della Madonna e il danneggiamento di un'edicola vaticana a Medjugorje. La scultura di Maria presenta il volto dipinto di nero e scritte offensive sul piedistallo, mentre uno striscione in polacco accusa i veggenti. Per ripulire la statua sul posto sono subito intervenuti addetti specializzati con frese e materiale abrasivo.
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