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Atto vandalico a Medjugorje, deturpata statua della Madonna

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Inchiesta in Bosnia per la deturpazione della statua della Madonna e il danneggiamento di un'edicola vaticana a Medjugorje. La scultura di Maria presenta il volto dipinto di nero e scritte offensive sul piedistallo, mentre uno striscione in polacco accusa i veggenti. Per ripulire la statua sul posto sono subito intervenuti addetti specializzati con frese e materiale abrasivo.

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