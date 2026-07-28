Usa, il Pentagono accelera la produzione di missili Patriot

Il Pentagono ha firmato due accordi della durata di sette anni con i gruppi della difesa L3Harris Technologies e Lockheed Martin per aumentare la produzione di componenti destinati ai sistemi antimissile Patriot PAC-3 MSE e THAAD. L'obiettivo è rafforzare le scorte dopo il forte impiego di intercettori nelle recenti operazioni militari statunitensi in Medio Oriente.
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