Sisma Giappone, esplosione e crolli in un centro commerciale. VIDEO

Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, in Giappone, provocando un'esplosione e diverse vittime in un centro commerciale. La scossa e la deflagrazione hanno provocato il crollo dell'edificio.
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