Danubio ai minimi storici, riaffiora un relitto del 1937

Il livello del Danubio è sceso ai minimi storici in Serbia, Croazia, Ungheria e Romania a causa delle ondate di calore e della siccità. A Novi Sad decine di imbarcazioni sono rimaste incagliate, mentre in Croazia il ritiro delle acque ha riportato alla luce il relitto di una nave mercantile affondata nel 1937. La situazione preoccupa per gli effetti su navigazione, commercio ed ecosistemi.