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Terremoto Giappone, crolla un muro del castello di Kumamoto. VIDEO

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Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone, provocando il crollo di un muro del fossato dello storico castello di Kumamoto. Il sisma ha lasciato migliaia di abitazioni senza elettricità e causato disagi ai trasporti. Il governo sta valutando l'entità dei danni e l'eventuale bilancio di vittime e feriti, mentre resta alta l'allerta per possibili scosse di assestamento.

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