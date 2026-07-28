Bulgaria, nave si incaglia nel Danubio: 186 evacuati

La nave da crociera "Viking Ullur" si è incagliata nel Danubio, a monte di Vidin in Bulgaria, a causa del basso livello delle acque e della visibilità ridotta. I soccorritori hanno avviato l'evacuazione di 186 passeggeri, tutti cittadini dell'Unione Europea, utilizzando una motovedetta della polizia di frontiera. L'imbarcazione, in viaggio tra Budapest e la Romania, era rimasta anche a corto di acqua potabile

I soccorritori bulgari hanno evacuato i 186 passeggeri da una nave da crociera che si è incagliata sul Danubio a causa del basso livello dell'acqua. Il Danubio, il secondo fiume più lungo del continente che attraversa 10 Paesi, ha registrato bassi livelli d'acqua nelle ultime settimane, ostacolando la navigazione. La Viking Ullur, battente bandiera svizzera, si è così incagliata a circa 25 chilometri a monte di Vidin, nel nord-est della Bulgaria.

L'incidente è avvenuto di notte, in condizioni di visibilità ridotta e "a causa del basso livello dell'acqua del Danubio", si legge in un comunicato. La nave, che percorre la rotta tra Budapest, capitale dell'Ungheria, e la Romania, trasportava 186 passeggeri, tutti cittadini dell'Unione Europea, oltre a 52 membri dell'equipaggio e del personale di servizio. Era previsto uno scalo nel porto di Vidin per il rifornimento e, secondo quanto riferito dal ministero, la nave stava iniziando a scarseggiare di acqua potabile.