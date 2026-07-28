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Uganda dichiara fine dell'ultima epidemia di Ebola

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L'Uganda ha dichiarato conclusa l'ultima epidemia di Ebola, iniziata a metà maggio con un caso importato dalla vicina Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia ha causato 20 contagi e due decessi. Dopo la dimissione dell'ultimo paziente e 42 giorni senza nuovi casi, il ministero della Salute ha annunciato ufficialmente la fine del focolaio.

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