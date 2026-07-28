L'Uganda ha dichiarato conclusa l'ultima epidemia di Ebola, iniziata a metà maggio con un caso importato dalla vicina Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia ha causato 20 contagi e due decessi. Dopo la dimissione dell'ultimo paziente e 42 giorni senza nuovi casi, il ministero della Salute ha annunciato ufficialmente la fine del focolaio.
Prossimi video
Bulgaria, nave si incaglia nel Danubio: 186 evacuati
Mondo
Atto vandalico a Medjugorje, deturpata statua della Madonna
Mondo
Incendi Europa, migliaia di sfollati in Francia e in Spagna
Mondo
Timeline, il vertice a Washington: Netanyahu e Zelensky da Trump
Mondo
Uganda dichiara fine dell'ultima epidemia di Ebola
Mondo
Giappone, terremoto 7.1 nel sud del paese: almeno 50 feriti
Mondo
Usa, il Pentagono accelera la produzione di missili Patriot
Mondo