Uganda dichiara fine dell'ultima epidemia di Ebola

L'Uganda ha dichiarato conclusa l'ultima epidemia di Ebola, iniziata a metà maggio con un caso importato dalla vicina Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia ha causato 20 contagi e due decessi. Dopo la dimissione dell'ultimo paziente e 42 giorni senza nuovi casi, il ministero della Salute ha annunciato ufficialmente la fine del focolaio.