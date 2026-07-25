Caro carburanti, Cattaneo: "Dal governo pragmatismo e razionalità"

Il caro carburanti torna al centro del dibattito politico e trova spazio nella puntata di Agenda di sabato 25 luglio. Dopo le parole di Renzi, che ha incalzato il governo, a rispondere per la maggioranza è il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo: "Noi ci siamo scoperti vulnerabili quando la Russia ha invaso l'Ucraina - ha detto - era il febbraio del 2022, c'era il governo Draghi e la benzina è arrivata a 2,50 euro, 2,60 euro".

"Diversificare su gas e nucleare in prospettiva"

Cattaneo ha quindi rivendicato l'impegno dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: "Con questo governo siamo riusciti a tenerla spesso sotto i 2 euro, in questi giorni è a 2,1, 2,2 euro, ma interverremo. Anche questa volta non è che noi siamo il governo degli idrocarburi, siamo il governo del pragmatismo e della razionalità. Le rinnovabili le vogliamo, ci stiamo lavorando, le stiamo sbloccando, ma ci serve, anche nella transizione energetica, il gas non più dalla Russia, il più possibile diversificato, e il nucleare in prospettiva".