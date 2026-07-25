Giornalista ucciso a Eboli, fermato 26enne: ha confessato

Svolta nelle indagini sull’omicidio del giornalista Luigi “Luca” Esposito, 53 anni, trovato morto nelle campagne di Eboli. I Carabinieri di Salerno hanno fermato un 26enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare in Italia, individuato dopo accertamenti su un’impronta digitale, contatti telefonici e celle agganciate dai dispositivi. L’uomo è stato rintracciato in un casolare abbandonato, dove sono stati trovati il cellulare e la carta di pagamento della vittima. Il fermo resta al vaglio della magistratura.