Il leader di Italia Viva, ospite di Lavinia Spingardi ad Agenda su Sky TG24, ha incalzato il governo Meloni sulle iniziative prese per rispondere al rialzo del prezzo di benzina e diesel. "Vogliamo creare un'alternativa anche alle follie di Trump?"

Mentre il problema del caro carburanti torna al centro della politica italiana, col governo che valuta la misura delle accise mobili, Matteo Renzi va all'attacco dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Ospite di Agenda su Sky TG24, intervistato da Lavinia Spingardi, il leader di Italia Viva ha incalzato: "Nessuno ha capito Meloni e Giorgetti cosa hanno in testa. Tutte le volte si rincorre una misura, 10 miliardi qui 20 miliardi là, ma noi vogliamo fare una scommessa vera europea per andare a creare un'alternativa anche alle follie di Trump? Sì o no?".

Renzi ha poi aggiunto: "Abbiamo un rapporto con i Paesi del Golfo, o con i Paesi del Nord Africa come Giorgia Meloni ha detto che abbiamo, e allora da questo punto di vista c'è un'alleanza strategica per avere energia a minor costo?".