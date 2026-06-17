Anche Stati Uniti ed Europa devono riportare ai livelli precedenti alla guerra le riserve di carburante a cui hanno attinto per limitare gli effetti degli aumenti. Il punto è che i flussi di approvvigionamento non saranno come quelli di febbraio 2026.

Serviranno infatti mesi per ripristinare la produzione nello stretto di Hormuz e anni per riparare gli impianti danneggiati dal conflitto. “Nel medio termine rimangono comunque dei problemi", spiega Tabarelli, "i prezzi caleranno un poco subito, ma non ci sarà un crollo. Così come la fiammata di petrolio e gas non è stata ai livelli che si temevano. Ma questa crisi avrà conseguenze che dureranno a lungo”.