Prezzo petrolio giù dopo accordo Usa-Iran: quali saranno gli effetti su benzina e dieselEconomia
Introduzione
Il 19 giugno è prevista la firma dell’accordo tra Usa e Iran a Ginevra, intesa che riapre il transito nello stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha commentato il risultato affermando: “Congratulazioni a tutti: navi di tutto il mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra, autorizzo la piena apertura al transito di Hormuz e la rimozione del blocco navale degli Stati Uniti”. L’Iran ha confermato l’accordo attribuendosi “una grande vittoria” per aver “costretto gli americani ad accettare”. La notizia ha subito fatto scendere il prezzo del greggio sui mercati, gli effetti però non saranno immediati.
Quello che devi sapere
Stop al blocco dello stretto di Hormuz
L’abolizione del blocco dello stretto di Hormuz permette alle navi cisterna di tornare a navigare. La notizia è stata accolta molto positivamente dai Paesi asiatici, principali importatori del petrolio e del gas che transita dal golfo Persico, ma anche dall’Europa e dall’Italia. L’effetto sarà infatti un calo dei costi di benzina e diesel, ma anche delle bollette.
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Effetti non immediati
Gli effetti dell’accordo non saranno veloci quanto lo sono stati i rincari a causa della crisi nello stretto di Hormuz. Il consiglio del presidente di Nomisma, Davide Tabarelli è di aspettare “a fare il pieno”.
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Cala il prezzo del carburante
Il prezzo della benzina e del diesel nelle stazioni di rifornimento “sta già calando da alcuni giorni”, ha ricordato Tabarelli a La Repubblica. Le possibilità concrete di un accordo, la tregua e le trattative che proseguivano hanno spinto giù i prezzi di “circa 5 centesimi nei giorni scorsi”. Per la prima volta, dopo settimane, lunedì 15 giugno anche il prezzo medio del gasolio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è sceso sotto i 2 euro a 1,997 euro al litro, come certificato dal Mimit.
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Attenzione alla scadenza del taglio delle accise
Nei prossimi giorni i prezzi di benzina e diesel dovrebbero scendere di 10 centesimi, probabimente ciò avverrà dopo la firma dell’accordo del 19 giugno. Va ricordato che il 3 luglio scade il taglio delle accise e che, probabilmente non sarà prorogato. Si tratta di 6 centesimi in tutto calcolando anche l’Iva, sul gasolio. L’effetto netto sarà comunque un calo, ma rallentato.
La riapertura dello stretto di Hormuz durerà?
L’incognita principale è che l’intesa da controfirmare il 19 giugno è un memorandum di principi che avvierà poi una fase di trattative sui nodi più delicati. Ciò significa che, se ci saranno intoppi o problemi, l’Iran potrebbe tornare a chiudere lo stretto di Hormuz. Altra incognita è se verranno imposti pedaggi o tasse di dogane e in quali modalità.
Cosa farà la Cina?
Da quando si è innescata la crisi dello stretto di Hormuz, la Cina ha ridotto drasticamente l’acquisto di greggio attingendo alle sue enormi quantità di riserve strategiche. In questo modo non si è esposta agli aumenti del costo a barile e ha, in un certo senso, contribuito a “calmierare” il prezzo mondiale dl petrolio. Tra gli obiettivi di Pechino c’è sicuramente la ricostituzione delle riserve, ma non è chiaro se tornerà subito a comprare greggio agli stessi livelli di acquisto pre-guerra.
I flussi di approvvigionamento per Europa e Usa
Anche Stati Uniti ed Europa devono riportare ai livelli precedenti alla guerra le riserve di carburante a cui hanno attinto per limitare gli effetti degli aumenti. Il punto è che i flussi di approvvigionamento non saranno come quelli di febbraio 2026.
Serviranno infatti mesi per ripristinare la produzione nello stretto di Hormuz e anni per riparare gli impianti danneggiati dal conflitto. “Nel medio termine rimangono comunque dei problemi", spiega Tabarelli, "i prezzi caleranno un poco subito, ma non ci sarà un crollo. Così come la fiammata di petrolio e gas non è stata ai livelli che si temevano. Ma questa crisi avrà conseguenze che dureranno a lungo”.
I prezzi di benzina e diesel
Intanto, il 16 giugno, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio prezzi del Mimit, i prezzi medi alla pompa in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,881 euro al litro per la benzina e 1,985 euro al litro per il gasolio. Il 15 giugno la benzina viaggiava a 1,890 euro al litro e il diesel a 1,997 euro. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,973 euro per la benzina e 2,069 euro per il gasolio. Il giorno precedente i prezzi erano di 1,983 euro al litro per la benzina e 2,077 euro al litro per il gasolio.
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