Sebbene vengano spesso accreditate nello stesso periodo dell'anno, la quattordicesima e il bonus di 154,94 euro rispondono a criteri differenti. La quattordicesima è destinata ai pensionati che hanno compiuto almeno 64 anni e rispettano determinati limiti di reddito personale. L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, invece, è rivolto ai beneficiari di trattamenti pensionistici più bassi e, nella verifica dei requisiti, considera anche la situazione reddituale del coniuge o della persona unita civilmente. Proprio perché i criteri di accesso non coincidono, è possibile che un pensionato abbia diritto soltanto a una delle due misure. Per questo motivo l'Inps gestisce le eventuali revoche come procedimenti distinti, pur comunicandole nello stesso messaggio.