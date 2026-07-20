Per chi, nonostante il precedente sollecito, non aveva ancora trasmesso la dichiarazione reddituale entro il 31 marzo 2025, l'Inps applicherà una sospensione parziale della prestazione attraverso una trattenuta pari al 5% dell'imponibile pensionistico lordo riferito al mese di luglio 2026. La decurtazione sarà applicata sulle pensioni di agosto e settembre 2026 e rappresenta un ulteriore invito a regolarizzare la propria posizione prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi. La misura non riguarda, invece, le pensioni di importo mensile pari o inferiore a 100 euro, per le quali non verrà effettuata alcuna trattenuta. Contestualmente, gli interessati riceveranno una comunicazione dedicata, consultabile anche nell'area riservata MyInps e, se disponibile, trasmessa tramite PEC o posta elettronica. Nell'avviso sarà indicata la scadenza del 15 settembre 2026, termine ultimo entro il quale presentare la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2022.