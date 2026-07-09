Cresce il lavoro e, con l'invecchiamento della popolazione, si allungano i tempi per andare in pensione. L’Istituto certifica un aumento dell’età anagrafica per l’uscita dal lavoro, salita di 7 anni dal 1995: il pensionamento oggi avviene mediamente a 64 anni e 10 mesi, rispetto ai 57 anni e 7 mesi. Dal 2020 le pensioni di vecchiaia si sono stabilizzate sui 67 anni, circa sei in più di quelle anticipate. L'età media sale anche se si considera l'insieme dei lavoratori dipendenti privati e pubblici: nel 2025 è stata di 64 anni e sette mesi, contro i 64 anni e 5 mesi del 2024 e i 61 anni e 7 mesi del 2012.