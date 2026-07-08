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Economia

I salari reali dell'OCSE faticano a risalire. E in Italia vanno peggio

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

L'ultimo rapporto Ocse fotografa una perdita di potere d’acquisto tra le più pesanti dei Paesi avanzati: in Italia i salari reali restano ancora sotto i livelli di cinque anni fa. Tra inflazione, bassa produttività e occupazione concentrata nei settori a basso valore aggiunto, il lavoro cresce ma le buste paga faticano a recuperare

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