Facciamo un passo indietro. Cosa dice la legge? Per i lavoratori dipendenti privati con reddito fino a 33mila euro, la legge di Bilancio 2026 ha previsto un'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. La stessa legge ha inoltre introdotto a beneficio dei lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro una tassazione agevolata al 15% per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno erogati nel 2026, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro.

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