Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, il 28 luglio 2026 sarà pubblicato il calendario d’esame della prova scritta sia sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sia sul portale InPa. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e sostituirà qualsiasi comunicazione individuale ai candidati. Nello stesso avviso saranno indicate anche le modalità organizzative previste per garantire la partecipazione alla selezione delle candidate che non possano sostenere la prova nelle date stabilite a causa dello stato di gravidanza o allattamento. Saranno inoltre specificate le modalità con cui gli interessati dovranno comunicare preventivamente la propria situazione e richiedere le misure di supporto previste.