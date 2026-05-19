Dichiarazione 730 “super semplificata”: come funziona e quando farla

Va ricordato che, se il 730 è corretto e completo, dal 14 maggio può essere accettato cliccando il pulsante "Vai alla dichiarazione" e successivamente selezionando il pulsante "Accetta". Se il 730 non è corretto o è incompleto, dal 14 maggio è possibile modificarlo cliccando il pulsante "Vai alla dichiarazione" e successivamente selezionando il pulsante "Modifica".

