“I dati attestano come la crisi in Medio Oriente stia avendo effetti dirompenti non solo sulle voci direttamente interessate dal conflitto come carburanti ed energia, ma anche su una moltitudine di beni e servizi che, indirettamente e come conseguenza del conflitto, stanno registrando sensibili aumenti nel nostro Paese, incidendo sulle spese, sulle abitudini e sui bilanci delle famiglie”, ha dichiarato Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del Crc.

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