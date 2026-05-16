Il secondo grande consiglio degli esperti per spendere meno sui voli è valutare una certa flessibilità nelle date di partenza e ritorno. Quando si organizza una vacanza, conviene confrontare i prezzi anche nei giorni vicini a quelli inizialmente scelti, perché le tariffe possono cambiare sensibilmente. In più, se si ha la possibilità di scegliere, sarebbe preferibile evitare giornate molto richieste come il venerdì o la domenica, durante le quali il costo dei biglietti tende ad aumentare.

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