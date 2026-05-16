Introduzione
Risparmiare sui voli è possibile, ma richiede attenzione e qualche strategia mirata. Secondo diversi esperti e studi sul settore, esistono infatti alcune pratiche che permettono di ridurre in modo significativo il costo dei biglietti. Ecco quali.
Quello che devi sapere
Organizzare il viaggio con anticipo
Partiamo dal primo, grande consiglio degli esperti. Per risparmiare sull'acquisto dei biglietti aerei, è spesso utile organizzare il viaggio con largo anticipo. Prenotando troppo a ridosso della partenza, infatti, i prezzi tendono ad aumentare a causa della maggiore richiesta. Al contrario, cercare i voli diversi mesi prima - circa due o tre per le tratte europee e anche oltre per quelle fuori dall'Ue - può offrire maggiori possibilità di trovare offerte e costi più vantaggiosi.
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Valutare una flessibilità nelle date
Il secondo grande consiglio degli esperti per spendere meno sui voli è valutare una certa flessibilità nelle date di partenza e ritorno. Quando si organizza una vacanza, conviene confrontare i prezzi anche nei giorni vicini a quelli inizialmente scelti, perché le tariffe possono cambiare sensibilmente. In più, se si ha la possibilità di scegliere, sarebbe preferibile evitare giornate molto richieste come il venerdì o la domenica, durante le quali il costo dei biglietti tende ad aumentare.
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La tattica con i "biglietti flessibili"
Se la compagnia aerea lo consente, può essere utile optare per biglietti flessibili, che includano la possibilità di rimborso oppure la conversione in voucher. Questa soluzione permette di continuare a seguire l'andamento dei prezzi dopo l'acquisto e, qualora le tariffe per la stessa destinazione diminuiscano in modo significativo, modificare la prenotazione scegliendo un volo più economico. Prima di acquistare, però, è importante leggere con attenzione tutte le condizioni previste, dato che non tutte le compagnie offrono questa opportunità.
Affidarsi ai comparatori online
Arriviamo ora al terzo, grande consiglio degli esperti. Per individuare le offerte più convenienti sui voli, può essere molto utile affidarsi ai comparatori online. Queste piattaforme consentono infatti di confrontare rapidamente le tariffe proposte da diverse compagnie aeree per la stessa tratta, aiutando così a scegliere l’opzione più adatta alle proprie necessità e al proprio budget.
I "falsi miti" dell'algoritmo
Ricerche condotte da atenei internazionali (come Yale e Berkeley) e piattaforme del settore smontano i "falsi miti" dell'algoritmo: non esisterebbero, in pratica, "trucchi magici" (come la Vpn) per abbassare il livello dei prezzi. Secondo gli esperti, in sostanza, la strategia "scientificamente" più valida è confrontare gli aggregatori e monitorare i trend tariffari in anticipo.
Come funzionano i comparatori
Molti di questi servizi permettono di impostare filtri specifici, come durata del viaggio, numero di scali, orari di partenza oppure tipologia di bagaglio inclusa nel prezzo. Inoltre, alcuni comparatori offrono la possibilità di attivare avvisi automatici che segnalano eventuali variazioni di prezzo, consentendo di prenotare nel momento più conveniente. Secondo gli esperti, utilizzare questi strumenti, insieme a una certa flessibilità nelle date e nelle destinazioni, può aumentare notevolmente le probabilità di trovare voli a costi più bassi.
Optare per scali secondari
La quarta, grande strategia per ridurre il costo dei voli è scegliere aeroporti secondari invece dei principali hub. Ad esempio, volare su scali come Orio al Serio può risultare più economico rispetto ai grandi aeroporti milanesi. A sostenerlo sono diverse ricerche, tra cui una condotta nel 2017 da una società collegata all'Università di Amsterdam, che evidenziano come le tasse aeroportuali più basse applicate negli scali secondari incidano in modo significativo sul prezzo finale del biglietto. In molti casi, il risparmio complessivo può oscillare tra il 10% e il 20%, anche considerando eventuali costi aggiuntivi per raggiungere l'aeroporto tramite mezzi di terra.
Valutare la città di partenza
Arriviamo ora alla quinta, grande strategia per ridurre il prezzo dei biglietti aerei, quella che consiste nel partire da aeroporti situati in Paesi o città dove i biglietti risultano mediamente meno costosi, come Dublino o Madrid, eventualmente aggiungendo un breve volo di collegamento.
Le strategie delle compagnie
Secondo uno studio del ricercatore Alexander Luttmann dell'Università di California-Irvine, le compagnie aeree possono determinare il prezzo anche in base al luogo in cui il biglietto viene acquistato e alla città di partenza del viaggio. Questo significa che modificando l'origine dell'itinerario è possibile ottenere differenze significative di costo, in alcuni casi anche fino a circa un quarto in meno rispetto alla tariffa standard. Il motivo principale risiede nelle diverse condizioni di mercato: tasse aeroportuali più basse, livelli di concorrenza più elevati tra le compagnie e strategie di prezzo differenti a seconda del Paese.
Usare i "price alerts"
Ecco un consiglio bonus. Gli studiosi raccomandano di usare i price alert, strumenti tecnologici che monitorano l'andamento delle tariffe aeree e segnalano eventuali variazioni di prezzo. Questi sistemi si basano spesso sul controllo dei cosiddetti fare buckets, cioè i gruppi di posti che le compagnie vendono a prezzi differenti a seconda della disponibilità.
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Quanto si può risparmiare?
Secondo il ricercatore Kevin Williams dell'Università di Yale, in un mercato altamente dinamico come quello del trasporto aereo, il monitoraggio costante dei prezzi può essere di grande aiuto. Le compagnie, infatti, aggiornano i prezzi in modo continuo in base alla domanda e al livello di riempimento dei voli. Utilizzare questi strumenti può portare a risparmi che in alcuni casi variano tra il 5% e il 20%.
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