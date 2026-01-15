Un altro elemento che emerge è che, per andare ovunque nel mondo, le primissime ore del mattino – o ancora della notte - sono sempre le più strategiche. Chi cercava di andare in Asia ha trovato le offerte migliori intorno alle 2 del mattino (402 Euro), un’ora prima di quelle per l’Europa (138 euro) e per l’Oceania (795 euro). Si va alle 4 del mattino per i prezzi medi più bassi per l’Africa (285 euro) e alle 7 per l’America (636 euro). C’è però da dire che ci sono state molte variazioni mensili. Per esempio: a gennaio in realtà i prezzi dei voli in assoluto più bassi si sono registrati intorno alle 20.00 (140 euro), oppure all’1 del mattino (147 euro). Minima variazione (dai 150 ai 159 euro) cavallo della pausa pranzo (dalle 13.00 alle 14.00) e dalle 21.00 alle 22.00.