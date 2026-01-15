Voli aerei, quando prenotare per risparmiare: giorni, ore e mesi consigliati. I datiEconomia
Introduzione
Quando conviene prenotare un volo aereo? Di finestre temporali vantaggiose durante l’anno ce ne sono diverse, a partire proprio dal mese di gennaio. Lo rivela eDreams nel suo Report Best Time to Book 2026, che ha analizzato l’andamento dei prezzi sui propri siti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, individuando mese, giorno e ora più convenienti a seconda della destinazione desiderata.
Quello che devi sapere
Quando conviene prenotare un volo interno all'Italia?
La ricerca di eDreams, che ha anche creato un apposito tool per valutare le offerte - parte dai voli nazionali. Il momento più adatto per prenotare sembra essere proprio l’inizio dell’anno, a gennaio e a febbraio, almeno secondo quanto emerso basandosi sui dati 2025, con tariffe medie rispettivamente a 100 e a 119 euro.
Quando conviene prenotare un volo in Europa?
Anche per quanto riguarda le tratte continentali, quindi interne all’Europa, gennaio si è rivelato conveniente, con i suoi 130 euro. Dopo ci sono, in generale, settembre (139 euro in media) e maggio (152 euro).
Le tratte intercontinentali: America, Africa e Asia
Passando ai voli intercontinentali, il mese migliore per comprare un volo è invece settembre (400 euro in media). Lo è in particolare per l’Africa e per l’Asia (267 e 359 euro), mentre per l'America torna a essere gennaio (648 euro).
Le tratte più convenienti a gennaio
Il report è poi sceso nel dettaglio per le singole tratte. A gennaio è stato particolarmente vantaggioso pianificare un viaggio verso la Francia (148 euro), il Regno Unito (135 euro) e la Spagna (117 euro).
Le tratte più convenienti in primavera e in estate
In primavera e in estate si sono invece registrati i prezzi più bassi per volare verso la Croazia (127 euro a maggio), verso l’Austria (126 euro a giugno) e verso gli Stati Uniti (517 euro ad agosto). E ancora, se si intende andare in Grecia il momento perfetto per prenotare sembra essere maggio (184 euro), o ancora di più settembre (160 euro).
Le tratte più convenienti in autunno
A settembre sono scesi nuovamente i prezzi verso la Spagna (121 euro). Vantaggioso anche puntare sul Marocco (193 euro rispetto ai 187 euro di gennaio) e sulla Tunisia (171 Euro rispetto ai 168 di gennaio). Il mese è stato però protagonista indiscusso per le prenotazioni per Egitto (197 euro, tariffa media migliore) e Turchia (208 Euro).
Meglio prenotare di venerdì, sabato o domenica?
Spesso si discute anche su quale sia la giornata migliore per prenotare, specie se è a cavallo del weekend. Il venerdì ha registrato i prezzi medi più bassi per volare dall’Italia all’Africa (317 euro), il sabato in Europa (146 euro), la domenica ha avuto il prezzo medio migliore verso l’America (687 euro) e l’Oceania (922 Euro). Per l’Asia meglio puntare sul lunedì, per 441 euro.
È vero che la notte e la mattina i voli costano meno?
Un altro elemento che emerge è che, per andare ovunque nel mondo, le primissime ore del mattino – o ancora della notte - sono sempre le più strategiche. Chi cercava di andare in Asia ha trovato le offerte migliori intorno alle 2 del mattino (402 Euro), un’ora prima di quelle per l’Europa (138 euro) e per l’Oceania (795 euro). Si va alle 4 del mattino per i prezzi medi più bassi per l’Africa (285 euro) e alle 7 per l’America (636 euro). C’è però da dire che ci sono state molte variazioni mensili. Per esempio: a gennaio in realtà i prezzi dei voli in assoluto più bassi si sono registrati intorno alle 20.00 (140 euro), oppure all’1 del mattino (147 euro). Minima variazione (dai 150 ai 159 euro) cavallo della pausa pranzo (dalle 13.00 alle 14.00) e dalle 21.00 alle 22.00.
Conviene prenotare in anticipo?
Gira poi voce che sia sempre consigliato prenotare in anticipo. Di base è vero, anche se dipende quanto in anticipo. Quando la meta di destinazione si trova in America bisogna muoversi per tempo: la tariffa media più conveniente è stata registrata prenotando da 91 a 100 giorni prima di partire, 657 euro. Lo stesso si può dire per l'Oceania (981 euro, prenotando più di 90 giorni prima). Più contenuto l’anticipo (dai 31 ai 60 giorni) per trovare le tariffe migliori verso mete europee o asiatiche: nel primo caso si spende in media 130 euro, nel secondo 415. Ancora meno tempo serve per l’Africa: il prezzo medio migliore si è registrato dai 16 ai 30 giorni prima (298 euro).
