Bagagli smarriti in volo, il rimborso sarà più semplice: cosa cambia

Introduzione

È arrivata un’importante novità per tutte le persone che prendono un aereo portando con sé una valigia: infatti da adesso il viaggiatore che subisce lo smarrimento del bagaglio in volo ha diritto al rimborso anche in assenza della lista degli oggetti presenti in valigia e degli scontrini di oggetti acquistati per sostituirli. A deciderlo è stata la terza sezione civile della Cassazione che, con una recente ordinanza, ha accolto in parte il ricorso presentato da un viaggiatore contro una compagnia aerea.