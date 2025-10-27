Caro voli, crescono i prezzi delle tratte nazionali: la situazione

I rincari dei prezzi nel trasporto aereo in entrata e in uscita dalla Sicilia (e dalla Sardegna) sono una “vecchia” questione. Già a luglio 2025 l’Antitrust aveva chiesto che gli algoritmi di prezzo fossero più trasparenti. Per questo, dopo un’indagine conoscitiva iniziata nel 2023, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato aveva chiesto un confronto sul tema con la Commissione europea per verificare "le iniziative da adottare, nell'ambito dei propri poteri, in modo da agevolare la comparabilità delle tariffe aeree e migliorare così il funzionamento concorrenziale dei mercati interessati".

