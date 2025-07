Aerei, in Europa a luglio in ritardo 3 voli su 10. Francia la peggiore

Per aiutare i passeggeri a far valere i propri diritti, in occasione dell'estate 2025 RimborsoAlVolo ha lanciato un servizio gratuito chiamato "Check My Flight", che consente ai viaggiatori di registrare il proprio volo prima della partenza (a questo link) e di ricevere da RimborsoAlVolo una comunicazione automatica in cui, in caso di ritardo o cancellazione del volo, si informa in tempo reale il passeggero del risarcimento cui ha diritto, e delle modalità per ottenere l'indennizzo.

