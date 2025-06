Volo in ritardo o cancellato, nuove regole Ue per rimborsi: le novità

“Le norme attuali sono obsolete e non sono in linea con la realtà odierna, non sono più aggiornate”, ha spiegato il ministro polacco ai Trasporti Dariusz Klimczak, presidente di turno del Consiglio Ue. "Le regole riviste – ha aggiunto – introducono 31 nuovi diritti per i passeggeri aerei, applicabili dal momento dell'acquisto del biglietto fino all'arrivo a destinazione e, in alcuni casi, anche oltre. Nel momento in cui salgono sull'aereo ci saranno compensazioni più elevate, indennizzi più elevati all'interno dell'Ue”, "si potrà modificare il nominativo fino a 48 ore prima della partenza" e "non ci saranno sorprese perché le compagnie aeree dovranno informare i passeggeri di qualsiasi cambiamento lungo tutto il percorso". "Se il volo viene cancellato, per esempio, la compagnia aerea deve informare il passeggero anche delle diverse opzioni a sua disposizione per raggiungere la destinazione e di altre misure di assistenza previste, che includono anche un indennizzo", ha detto ancora Klimczak. "Per quanto riguarda i rimborsi – ha spiegato la presidenza polacca –, si applicano quando la compagnia aerea non può trovare un'alternativa entro 3 ore. A quel punto il passeggero può trovare autonomamente una rotta simile e poi ottenere il rimborso da parte della compagnia aerea originaria". "Abbiamo previsto poi degli interventi anche per quanto riguarda i ritardi in pista. In questo caso, quando i passeggeri sono già a bordo dell'aereo e per più di 3 ore l'aereo non può partire, allora devono essere fatti sbarcare", ha raccontato ancora. "Ci saranno poi delle soglie per i ritardi di 4 ore e per i viaggi di più di 3.500 chilometri e 6 ore di ritardo. Ora passeremo ai negoziati con il Parlamento europeo e vedremo quale sarà risultato", ha sottolineato Klimczak. Che ha concluso: “Si tratta di una pietra miliare storica, poiché non si è potuto raggiungere un accordo negli ultimi 12 anni"