Cani e gatti in aereo, anche i più grandi potranno viaggiare in cabina

Introduzione

L’Enac, l'Ente nazionale dell'aviazione civile, aggiornerà le norme attuali relative al trasporto in volo di animali domestici di grande taglia: si introduce la possibilità di portarli in cabina e non più nella stiva pressurizzata, come previsto fino ad ora. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini.