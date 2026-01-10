Introduzione

Le mire di Donald Trump sull’isola artica hanno allarmato gli alleati degli Usa alla Nato. Le opzioni circolate in questi giorni, dall’acquisto statunitense allo scenario di un blitz militare, sono al momento tutte ancora in campo. Quello che è certo è che il presidente americano "fa sul serio", come ribadito anche dal suo vice JD Vance. In un'intervista al New York Times, l’inquilino della Casa Bianca ha detto che “avere la proprietà" della Groenlandia è "molto importante". Il dossier ieri è stato al centro di vari summit in Europa. Ecco cosa sta succedendo.