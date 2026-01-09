Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Meloni: "Non credo a un’azione militare Usa in Groenlandia"

Politica

"Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei" e "che non converrebbe a nessuno". "L'ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stato escluso da Rubio e dallo stesso Donald Trump. Io credo che l''amministrazione Trump con i suoi metodi molto assertivi stia ponendo l'attenzione sulla importanza strategica della Groenlandia per suoi interessi e per la sua sicurezza. E' un'area in cui agiscono molti attori stranieri e credo che il messaggio degli Usa è che non accetteranno ingerenze eccessive di attori straniere". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza di fine anno

TAG:

Prossimi Video

Venezuela annuncia la liberazione di detenuti stranieri

Mondo

Sky Tg24 Mondo, le proteste contro il carovita in Iran

Mondo

Strage Svizzera, avvocato vittime: Non posso parlare

Mondo

Rassegna stampa, i giornali di venerdì 9 gennaio

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 9 gennaio, edizione delle 8

Cronaca

Intelligenza artificiale, che anno sarà il 2026

Tecnologia