Sky TG24 trasmetterà in diretta, integralmente, la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La novità di quest'anno è la scelta di accompagnare la conferenza con un commento live a cura del direttore di Sky TG24 Fabio Vitale e dell'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. Durante la diretta, gli spettatori potranno accedere in ogni momento al commento live dal proprio smartphone, inquadrando il QR code presente sullo schermo. A partire dalle 11.00 la conferenza sarà trasmessa come di consueto in diretta su Sky TG24 (canali 100 e 500 sat e 50 dtt) mentre il commento live di Vitale e De Bortoli sarà contemporaneamente disponibile su skytg24.it e sui canali social della testata all news. Per la prima volta verrà utilizzato lo Sky Cube, uno dei nuovi spazi dello Sky Campus di Milano Santa Giulia, la sede rinnovata di Sky Italia. Uno studio pensato per integrare informazione, tecnologia e racconto in tempo reale. Una copertura con cui Sky TG24 conferma il suo impegno nel garantire un'informazione autorevole, accessibile e arricchita da chiavi di lettura qualificate, anche attraverso nuovi linguaggi e formati digitali.