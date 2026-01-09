Giorgia Meloni, alle 11 in diretta la conferenza stampa di inizio anno della premier. LIVE
Nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati la presidente del Consiglio - nel consueto appuntamento organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare - risponderà a 40 domande. Sky TG24 trasmetterà in diretta, integralmente, la conferenza stampa. Che, inoltre, sarà accompagnata con un commento live a cura del direttore di Sky TG24 Fabio Vitale e dell’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli
Sky TG24: analisi e commento live dal nuovo Sky Cube
Sky TG24 trasmetterà in diretta, integralmente, la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La novità di quest'anno è la scelta di accompagnare la conferenza con un commento live a cura del direttore di Sky TG24 Fabio Vitale e dell'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. Durante la diretta, gli spettatori potranno accedere in ogni momento al commento live dal proprio smartphone, inquadrando il QR code presente sullo schermo. A partire dalle 11.00 la conferenza sarà trasmessa come di consueto in diretta su Sky TG24 (canali 100 e 500 sat e 50 dtt) mentre il commento live di Vitale e De Bortoli sarà contemporaneamente disponibile su skytg24.it e sui canali social della testata all news. Per la prima volta verrà utilizzato lo Sky Cube, uno dei nuovi spazi dello Sky Campus di Milano Santa Giulia, la sede rinnovata di Sky Italia. Uno studio pensato per integrare informazione, tecnologia e racconto in tempo reale. Una copertura con cui Sky TG24 conferma il suo impegno nel garantire un'informazione autorevole, accessibile e arricchita da chiavi di lettura qualificate, anche attraverso nuovi linguaggi e formati digitali.
Le domande
La premier Meloni alla vigilia si è preparata ad affrontare le 40 domande (l'anno scorso rispose per due ore e mezza), in cui con ogni probabilità si spazierà dal blitz di Donald Trump in Venezuela alla sorte di Alberto Trentini, dagli sviluppi dei negoziati per risolvere la crisi ucraina alla legge elettorale, dal Mercosur al referendum sulla giustizia, passando per i temi economici.
