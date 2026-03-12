Mantovano a Sky Tg24: liberare magistrati da condizionamento correnti

Ospite a Start, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio è intervenuto parlando del referendum sulla giustizia. Per Mantovano, in Italia "c'è uno spazio troppo aperto al condizionamento delle correnti" e "manca un meccanismo che liberi ciascun magistrato da questo condizionamento, facendo percepire la magistratura come un ordine affidabile". E sulla guerra in Iran, c'è "elevata preoccupazione"

L'obiettivo del referendum sulla giustizia è quello di "liberare i magistrati dal condizionamento delle correnti". Ad affermarlo a Sky Tg24 è stato Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Intervistato da Giovanna Pancheri al programma Start, Mantovano ha ribadito che in Italia "c'è uno spazio troppo aperto al condizionamento delle correnti" e "manca un meccanismo che liberi ciascun magistrato da questo condizionamento, facendo percepire la magistratura come un ordine affidabile". Per il sottosegretario, "la magistratura ha bisogno della fiducia dei cittadini". E sul conflitto in Iran e in Medio Oriente, c'è una "elevata preoccupazione", ha detto.

Mantovano: "I magistrati a favore del sì sono vittime di marginalizzazione"

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha poi sottolineato che "nei confronti di centinaia di magistrati che si stanno muovendo per il sì al referendum è nato ostracismo e marginalizzazione". Secondo Mantovano, "queste sono ferite che andranno ricucite il prima possibile". Parlando ancora del referendum, ha poi rimarcato che "se gli italiani confermeranno la riforma, il giorno dopo chiederemo ai rappresentanti di magistratura e avvocatura di riunirsi attorno a un tavolo perché la legge attuativa ordinaria sarà importante quanto o più della riforma". Successivamente, "noi vorremmo raccogliere i loro suggerimento e proposte", ha aggiunto.

Mantovano: "Temo dopo il referendum una resa dei conti nella sinistra"

Il sottosegretario ha poi dichiarato che "sull'espressione resa dei conti" c'è "una fascia significativa e autorevole della sinistra italiana che è favorevole a questa riforma" della Giustizia. Mantovano ha poi aggiunto: "Temo molto che, tra le varie rese dei conti annunciate che si realizzeranno dopo il voto referendario, una riguarderà proprio l'area della sinistra. Perché quando si violenta la propria storia, quando si rinnega una parte importante del proprio passato, poi qualcosa succede sempre". E ancora: "Sto parlando ovviamente in termini ideali, non cruenti, siamo in un ordinamento democratico. Però ho l'impressione che qualcosa accadrà e che il quadro da quelle parti non rimarrà così stabile".

Mantovano: "Elevata preoccupazione per la guerra in Medio Oriente"

Nel corso dell'intervista, il sottogretario ha poi parlato anche del conflitto in Iran e delle ripercussioni sull'Italia. "C'è una elevata preoccupazione perché i nostri militari sono esposti in zone a rischio, anche se sanno bene come comportarsi, con regole di ingaggio che seguono alla lettera". Per Mantovano, resta comunque "grande preoccupazione per le ricadute del conflitto sulle famiglie e sulle aziende italiane". Secondo il sottosegretario, la preoccupazione del governo "da uno a dieci è sicuramente dieci".

Manovano: "Bartolozzi? Guardiamo al merito della riforma"

Mantovano ha poi affrontato anche il caso della capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che aveva invitato a votare sì al referendum "per toglierci di mezzo la magistratura", definendo i giudici "plotoni di esecuzione". "Passo indietro di Bartolozzi? Guardiamo al merito della riforma, le sue espressioni sono infelici, su questo sono d'accordo con la Schlein", ha detto il sottosegretario. "Quelle parole distolgono dal merito della riforma", ha ammesso Mantovano.

Mantovano: "Da Gratteri non semplici opinioni ma minacce"

Il sottosegretario ha poi parlato del caso del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che ha annunciato di valutare "querele" dopo le reazioni politiche a un post su X pubblicato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa. Quelle di Gratteri, secondo Mantovano, sono "espressioni che certamente quando vengono adoperate da un procuratore della Repubblica non sono semplici opinioni, soprattutto quando hanno un velo neanche tanto sottile di minaccia nei confronti di un giornalista".