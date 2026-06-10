Giorgia Meloni si congratula sui social con Modi: da oggi premier indiano più longevoPolitica
La premier si congratula con Modi, primo ministro eletto più longevo nella storia indiana, e ricorda il Partenariato strategico scrivendo sui social: "Un'opportunità per i nostri popoli"
"Congratulazioni a @narendramodi che oggi diventa il Primo Ministro eletto più longevo nella storia dell'India. È stato un piacere ritrovarci a Roma nelle scorse settimane e lanciare assieme un Partenariato Strategico Speciale che guarda al futuro per creare nuove opportunità per i nostri popoli". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni postando una foto con Modi.