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Giorgia Meloni si congratula sui social con Modi: da oggi premier indiano più longevo

Politica
©Getty

La premier si congratula con Modi, primo ministro eletto più longevo nella storia indiana, e ricorda il Partenariato strategico scrivendo sui social: "Un'opportunità per i nostri popoli"

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"Congratulazioni a @narendramodi che oggi diventa il Primo Ministro eletto più longevo nella storia dell'India. È stato un piacere ritrovarci a Roma nelle scorse settimane e lanciare assieme un Partenariato Strategico Speciale che guarda al futuro per creare nuove opportunità per i nostri popoli". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni postando una foto con Modi. 

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