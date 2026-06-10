Via libera del Consiglio dei ministri, in esame preliminare, a due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei in materia di sicurezza, formazione e responsabilità civile e penale. Il ministro dell’Interno: "L'IA è un importante strumento di supporto all'azione di polizia, senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. L'intero provvedimento è permeato da questo principio"

Via libera del Consiglio dei ministri, in esame preliminare, a due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali, di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione, di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. "Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'obiettivo è mettere a disposizione delle forze di polizia le funzionalità più avanzate, al fine di migliorare l'efficienza delle loro attività. Stabilisce che l'IA è importante strumento di supporto all'azione di polizia, senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. L'intero provvedimento è permeato da questo principio", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Piantedosi: "Non sarà un Grande fratello"

"Ogni utilizzo dell'Intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto a una revisione e sorveglianza umana qualificata. Inoltre, deve garantire la tutela dei dati personali e sensibili - ha ribadito Piantedosi - L'IA costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato: le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano. Non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di 'grande fratello' generalizzato, è vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche".

Piantedosi: "L’IA utilizzabile ex ante o post reato"

Poi Piantedosi ha spiegato che è prevista "una duplice modalità di utilizzo" dell'IA per la sicurezza: "La prima è ex ante la commissione di reati: ovvero in caso di pericolo e minaccia legati a condizioni come terrorismo o per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta". In questi casi "serve richiesta del questore e autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Sono previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali e meccanismi di notifica al garante della privacy. C'è poi un utilizzo ex post rispetto al reato. Anche qui sono previste garanzie".