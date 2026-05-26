"AI Anxiety": più di 4 lavoratori su 10 temono di essere sostituiti

Investire sul welfare aziendale ha conseguenze dirette sul lavoro

Le persone rendono meglio quando si sentono al sicuro e la sicurezza, a sua volta, si crea quando un’azienda dimostra che il benessere delle persone è una priorità. Eppure, il 40% del credito welfare in Italia rimane inutilizzato ogni anno, perché i dipendenti hanno difficoltà a orientarsi e le aziende dispongono di pochi strumenti per guidarli in maniera efficace. L’“AI Anxiety” nasce anche dall’incertezza sul proprio valore e dalla sensazione di non essere visti. Oltre che dalla paura che nessuno si preoccupi delle conseguenze reali sulla vita quotidiana di un cambiamento a favore delle macchine. Un aspetto su cui il welfare aziendale può agire per dimostrare considerazione e supporto con risorse concrete. Alberto Perfumo, CEO di Epassi Italia, lo ha spiegato chiaramente: "Le aziende che oggi vogliono rispondere all'incertezza dei propri dipendenti non devono inventare nuovi programmi di welfare aziendale o altri strumenti per valorizzare le persone. Devono fare funzionare quelli che hanno già, rendendoli accessibili, comprensibili, rilevanti per la vita reale delle persone. È lì che si misura la differenza tra un'azienda che dichiara di mettere le persone al centro e una che lo fa davvero”.