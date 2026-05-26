Ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni a ex avvocato Sempio

I giudici hanno bocciato la richiesta sottolineando l'inutilità di aspettare. I legali di Giarda chiedono 116mila euro a Lovati perché sostenne davanti alle telecamere che l'indagine a carico di Sempio era "frutto di una manipolazione" ordita dagli allori legali di Stasi che avrebbero "clandestinamente prelevato il dna" al nuovo indagato. Per questo i Giarda chiedono i "danni morali e di immagine". "Non c'erano presupposti oggi per far sospendere il procedimento, è andata come doveva andare. Era una richiesta priva di valore giuridico", hanno fatto notare i legali Fabio e Enrico Giarda. "Ci vedremo in Tribunale e ci difenderemo", ha ribadito l'avvocato Gallo per Lovati. I legali Giarda hanno anche fatto presente che "pende a Pavia un'altra querela per altre frasi di Lovati per dichiarazioni rese a Fabrizio Corona".

L'ex legale Fabio Giarda: "Abbiamo sempre creduto nell'innocenza di Alberto"

"Noi abbiamo sempre creduto nell'innocenza di Alberto Stasi e crediamo nella revisione del processo" ha spiegato l'avvocato Fabio Giarda, ex legale di Alberto Stasi che lo ha assistito nei processi, parlando coi cronisti a margine dell''udienza a carico dell'ex legale di Sempio. L'avvocato Fabio Giarda, che aveva assistito Stasi assieme al padre Angelo Giarda e alla legale Giada Bocellari (che difende anche ora l'ex bocconiano), ha affermato che all'epoca gli accertamenti "dell'agenzia investigativa" nelle indagini difensive avevano evidenziato due elementi, "le telefonate e lo scontrino e poi era arrivata l'analisi genetica" con la comparazione del Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Ora le nuove indagini a Pavia, ha aggiunto Fabio Giarda con a fianco il fratello Enrico, "ci confortano sul lavoro da noi fatto, anche perché per anni abbiamo sentito parlare di 'macchinazione'". I legali Giarda hanno voluto ribadire che del procedimento a carico di Sempio non parleranno, perché "senza leggere le carte noi non ci esprimiamo, siamo abituati così a differenza di altri". "Le indagini attuali - ha chiarito Enrico Giarda - non hanno fatto che confermare quanto abbiamo sostenuto, perché noi siamo sempre stati convinti dell'innocenza di Alberto Stasi. Mi auguro solo - ha concluso - che vada in porto la revisione per Stasi, mentre il procedimento a Sempio non ci interessa".