Trenitalia, sul proprio sito, ha segnalato che, nelle scorse ore, la circolazione è risultata fortemente rallentata per la "presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea a Reggio Emilia". Da poco dopo le 16 il traffico sta riprendendo, inizialmente a velocità ridotta

Disagi si sono registrati sulla linea ferroviaria dell'Alta Velocità Bologna-Milano. Trenitalia, sul proprio sito, ha segnalato infatti che "la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia". Data la situazione, venutasi a creare a partire dalle 15, "i treni Alta Velocità, alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti".

Un lento ritorno alla normalità

Il rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia, con ritardi ai treni, è dovuto, come detto, a ripetute segnalazioni di una persona, vista camminare vicino ai binari, nella zona di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. La persona non sarebbe ancora stata individuata e secondo quanto si apprende avrebbe problemi psichici. Nel frattempo, da poco dopo le 16 il traffico sta riprendendo, inizialmente a velocità ridotta. Sul posto si sono recate la Polfer ed il personale di Fs Security.