Disagi linea AV Milano-Bologna: graduale ripresa dopo rallentamenti per persona sui binariCronaca
Trenitalia, sul proprio sito, ha segnalato che, nelle scorse ore, la circolazione è risultata fortemente rallentata per la "presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea a Reggio Emilia". Da poco dopo le 16 il traffico sta riprendendo, inizialmente a velocità ridotta
Disagi si sono registrati sulla linea ferroviaria dell'Alta Velocità Bologna-Milano. Trenitalia, sul proprio sito, ha segnalato infatti che "la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia". Data la situazione, venutasi a creare a partire dalle 15, "i treni Alta Velocità, alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti".
Un lento ritorno alla normalità
Il rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia, con ritardi ai treni, è dovuto, come detto, a ripetute segnalazioni di una persona, vista camminare vicino ai binari, nella zona di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. La persona non sarebbe ancora stata individuata e secondo quanto si apprende avrebbe problemi psichici. Nel frattempo, da poco dopo le 16 il traffico sta riprendendo, inizialmente a velocità ridotta. Sul posto si sono recate la Polfer ed il personale di Fs Security.
I treni coinvolti nei ritardi
Trenitalia segnala ancora che, al momento, i treni della'Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazioni sono i seguenti:
• FR 9514 Salerno (9:23) - Torino Porta Nuova (16:06): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché Reggio Emilia AV Mediopadana. "I passeggeri in partenza da e diretti a Reggio Emilia AV Mediopadana possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia", scrive l'azienda.
• FR 8811 Milano Centrale (13:35) - Lecce (21:59): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché Reggio Emilia AV Mediopadana. Anche in questo caso "i passeggeri in partenza da e diretti a Reggio Emilia AV Mediopadana possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia".
• FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Napoli Centrale (20:05): il treno è previsto in partenza con un ritardo di 60 minuti.
Ci sono poi treni direttamente coinvolti e che pososno far segnalare un maggior tempo di percorrenza, ovvero superiore a 60 minuti. Si tratta di:
• FR 9628 Napoli Centrale (9:55) - Milano Centrale (14:35)
• FR 9631 Milano Centrale (13:00) - Napoli Centrale (17:33)
• FR 9539 Milano Centrale (13:10) - Napoli Centrale (18:53)
• FR 8813 Milano Centrale (14:37) - Lecce (22:58)
• FR 9547 Milano Centrale (15:10) - Salerno (20:36)
Treni direttamente coinvolti e attualmente fermi sono poi:
• FR 9321 Torino Porta Nuova (13:40) - Roma Termini (18:35)
• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:15)
• FR 9639 Milano Centrale (14:30) - Reggio Calabria Centrale (23:53)
Chi desiderasse essere a conoscenza della situazione legata al proprio treno, conclude Trenitalia, oltre che le soluzioni di viaggio dalla stazione di proprio interesse può servirsi della funzione Cerca Treno.
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