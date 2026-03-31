Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle ore 15 di domenica 12 aprile la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma – Firenze sarà sospesa per consentire l’attivazione del sistema ERTMS, tecnologia avanzata per il controllo della marcia dei treni. Dalle ore 15 di domenica 12 aprile la circolazione riprenderà gradualmente, inizialmente con meno corse e tempi di viaggio più lunghi per i treni che saranno deviati sulla linea convenzionale.

Non sarà percorribile anche la linea convenzionale Roma - Firenze

Prevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile. Il servizio tornerà regolare da martedì 14 aprile. Durante i lavori, sia la linea AV sia quella convenzionale Roma – Firenze non saranno percorribili e i collegamenti saranno fortemente ridotti con soluzioni alternative instradate sulla linea Tirrenica. L’intervento interessa la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo segmento della direttrice AV Roma–Firenze da equipaggiare con ERTMS, completando l’adeguamento dell’intera linea. L’investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, in parte finanziati con fondi PNRR, nell’ambito del piano di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di RFI (Gruppo FS).