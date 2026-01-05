Biglietti treni, novità sui prezzi delle Frecce dal 2026: cosa cambia

Dopo un mese di sperimentazione, come spiega il Corriere della Sera, a partire dal 1° gennaio è infatti entrato in pieno regime il cosiddetto sistema dinamico dei prezzi. Si tratta di una piccola rivoluzione per i viaggiatori che, fino al 31 dicembre scorso, avevano pagato in base al tradizionale sistema rigido dei prezzi. In sostanza, la dinamica di elaborazione del prezzo finale del ticket ora dipende dal rapporto tra domanda e offerta. Non che prima non ci fossero differenze di costo, acquistando i biglietti in giorni diversi, ma erano legate esclusivamente alla disponibilità delle offerte proposte. Dal 2026, invece, il prezzo differente dei biglietti delle Frecce, a seconda dell’anticipo con il quale si procede all’acquisto, dipenderà in gran parte dalla richiesta della clientela: più domanda ci sarà, più alto sarà il prezzo del biglietto (e viceversa).

L’obiettivo di Trenitalia e cosa cambia per chi viaggia

L’obiettivo di Trenitalia è quello di aumentare l’efficienza e quindi di riempire quanto più possibile i vagoni delle Frecce anche nei giorni e nelle fasce orarie che solitamente risultano avere più spazi vuoti: aumentare, in pratica, il cosiddetto tasso di riempimento. Per quanto riguarda le conseguenze per i viaggiatori, invece, il gruppo Ferrovie dello Stato tranquillizza chi teme che possano verificarsi picchi di prezzo puntualmente riscontrabili per i voli aerei nei periodi di massima richiesta, come possono essere ad esempio Ferragosto o Natale. I prezzi hanno un tetto massimo che in ogni caso non sarà superato. A garanzia di questo è utile ricordare che c’è la concorrenza delle altre compagnie ferroviarie, oggi limitata solo a Italo ma in tempi rapidi, probabilmente già entro il 2026, allargata anche ai francesi di Sncf. In definitiva, oggi l’offerta delle nuove tariffe varia a seconda della domanda: più alta sarà la richiesta di biglietti, meno offerte scontate si potranno trovare. E, sempre per questo motivo, converrà comprare in anticipo i biglietti: perché più lontana è la partenza e più offerte saranno disponibili con una domanda ancora bassa.