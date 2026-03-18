Torino, bimbo muore soffocato mentre madre è in ospedale per partorire

Aveva meno di un anno ed era in casa con la zia, che ha attivato immediatamente i soccorsi chiamando il 118. L'ambulanza è arrivata in pochi minuti ma comunque troppo tardi per salvare il piccolo
A Torino un bambino di meno di un anno è morto soffocato da un boccone di cibo mentre la madre si trovava in ospedale per partorire. Il bimbo si trovava in casa con la zia, che ha attivato immediatamente i soccorsi chiamando il 118. L'ambulanza è arrivata in pochi minuti ma comunque troppo tardi per salvare il piccolo, che è stato trovato in condizioni ormai disperate. Le manovre di rianimazione non hanno avuto effetto, e i sanitari hanno tentato la corsa in ospedale.
Inutili i tentativi di rianimarlo in ospedale
L'ambulanza ha raggiunto d'urgenza l'ospedale Maria Vittoria, dove tra l'altro era ricoverata la madre per il parto, ma anche questo tentativo è risultato inutile. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha fatto un sopralluogo. A quanto si apprende non sarebbe emerso nessun elemento che non confermi che si sia trattato di una fatalità. Nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l'autopsia sul corpicino del bambino.