Lucca, chiede a ragazzi di non scorrazzare in motorino: aggredito

La vittima, presa a calci e pugni, ha riportato la frattura della mascella e subito lesioni per le quali al pronto soccorso dell'ospedale San Luca ha avuto oltre 40 giorni di prognosi

Un uomo di 42 anni è stato aggredito con calci e pugni la scorsa notte a Lucca, in zona Pontetetto, per aver chiesto ad alcuni ragazzi che stavano passando in scooter di non fare rumore con i loro mezzi. L'uomo, che ha riportato la frattura della mascella, ha subito lesioni per le quali al pronto soccorso dell'ospedale San Luca ha avuto oltre 40 giorni di prognosi.

Indiviuati tre 16enni

Da una approfondita e immediata attività investigativa sulle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona, la squadra mobile della Questura di Lucca ha individuato tre ragazzi, tutti di 16 anni e di nazionalità italiana residenti a Lucca. Uno dei quali, proprio sulla base delle immagini acquisite, sembra essere l'autore materiale dell'aggressione. Sono ancora in corso le indagini per acquisire ulteriori informazioni sull'episodio.