Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lucca, chiede a ragazzi di non scorrazzare in motorino: 42enne aggredito

Cronaca
©Ansa

La vittima, presa a calci e pugni, ha riportato la frattura della mascella e subito lesioni per le quali al pronto soccorso dell'ospedale San Luca ha avuto oltre 40 giorni di prognosi

ascolta articolo

Un uomo di 42 anni è stato aggredito con calci e pugni la scorsa notte a Lucca, in zona Pontetetto, per aver chiesto ad alcuni ragazzi che stavano passando in scooter di non fare rumore con i loro mezzi. L'uomo, che ha riportato la frattura della mascella, ha subito lesioni per le quali al pronto soccorso dell'ospedale San Luca ha avuto oltre 40 giorni di prognosi.

Indiviuati tre 16enni

Da una approfondita e immediata attività investigativa sulle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona, la squadra mobile della Questura di Lucca ha individuato tre ragazzi, tutti di 16 anni e di nazionalità italiana residenti a Lucca. Uno dei quali, proprio sulla base delle immagini acquisite, sembra essere l'autore materiale dell'aggressione. Sono ancora in corso le indagini per acquisire ulteriori informazioni sull'episodio.

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero ferroviario, i sindacati annunciano 8 ore di stop l’11 giugno

Cronaca

L’agitazione si svolgerà dalle 9.01 alle 17. Lo hanno annunciato Filt-Cgil, Fit-Cisl,...

Lucca, chiede a ragazzi di non scorrazzare in motorino: aggredito

Cronaca

La vittima, presa a calci e pugni, ha subito lesioni per le quali ha avuto oltre 40 giorni di...

Brennero, danni a ferrovia: forti ritardi. In corso anche blocco A22

Cronaca

Trenitalia comunica che un "atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti...

Trenitalia, dal 1 luglio il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli

Cronaca

Si tratta del primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di Puglia e Campania che unisce il...

Montagna, morto climber in Val di Fassa e alpinista sul Gran Paradiso

Cronaca

Due incidenti fatali in poche ore. La prima vittima di 32 anni, di origini abruzzesi ma residente...

Cronaca: i più letti