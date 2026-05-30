Trenitalia comunica che un "atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura". È andata a fuoco una centralina nei pressi della stazione di Domegliara, che ha causato ritardi per i treni. Intanto dalle 10.30 è scattato lo stop del valico autostradale per una manifestazione ambientalista in Austria

Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, attualmente "fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti", secondo quanto comunica Trentialia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. Secondo Trenitalia si è trattato di un "atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura". È andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, una piccola stazione, pochi chilometri a nord di Verona.

Alle 10.30 è scattato il blocco totale del Brennero. Nelle ore precedenti il traffico è stato scorrevole. Molti turisti e trasportatori evidentemente hanno spostato i loro viaggi per evitare questa giornata che comunque sarebbe stata da bollino nero per il rientro dei turisti tedeschi dopo le vacanze di Pentecoste e per il ponte del 2 giugno.

Le ripercussioni sul traffico lungo l'asse ferroviario transalpino sono pesanti perché stanno avvenendo in concomitanza con il blocco stradale del valico italo-austriaco. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in macchina preferendo l’utilizzo dei mezzi pubblici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus per i collegamenti Regionali.

Il blocco

In Italia, sull'autostrada A22 il traffico è interdetto ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate dalle ore 7 fino alle 20. Dalle 10.30 il divieto di circolazione è esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. In territorio austriaco la chiusura riguarda l'autostrada A13 e la strada statale B182 a partire dal confine di Stato. Sul versante italiano, l'autostrada A22 è specularmente chiusa in direzione nord a partire dal casello di Vipiteno per tutti i veicoli. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in val Pusteria e val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi-deviazione per Tarvisio e Salisburgo.

Le code di ieri

Ieri invece si sono registrati pesanti disagi in mattinata, con oltre 14 chilometri di coda sul versante tirolese. L'annuncio della chiusura al traffico sul versante austriaco ha spinto turisti e autotrasportatori ad anticipare le partenze verso l'Italia nelle prime ore del mattino.