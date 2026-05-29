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Autostrada Brennero A22, lunghe code e traffico in tilt in Austria prima della chiusura

Cronaca

Sul versante tirolese, al casello autostradale dell'A12 di Schönberg, attualmente vengono indicati oltre 14 chilometri di coda. Molti turisti, ma anche trasportatori, anticipano il viaggio verso l'Italia per evitare domani la maxi-deviazione per Salisburgo e Tarvisio

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In vista del blocco totale del Brennero domani per una manifestazione ambientalista in Austria, dalle prime ore del mattino si registra traffico particolarmente intenso verso sud. Sul versante tirolese, al casello autostradale dell'A12 di Schönberg, attualmente vengono indicati oltre 14 chilometri di coda. Molti turisti, ma anche trasportatori, evidentemente anticipano il viaggio verso l'Italia per evitare domani la maxi-deviazione per Salisburgo e Tarvisio. Sul versante italiano la situazione per il momento è ancora sotto controllo.   

I dettagli della chiusra prevista per domani

Domani, in direzione nord sull'intera tratta ricadente nel territorio della provincia di Bolzano dell'A22, chiusura dalle ore 7 fino alle ore 20 circa per mezzi pesanti con massa complessiva oltre 7,5 tonnellate, fatta eccezione per il trasporto di merci deperibili, animali vivi, carburanti e per i mezzi di emergenza e gli automezzi diretti alle stazioni di carico del sistema del trasporto combinato strada-ferrovia (Rola). Dalle ore 10:30 chiusura per tutti gli altri veicoli dal casello di Vipiteno in poi. I camion vengono deviati sul parcheggio Sadobre/Campo di Trens, fino a esaurimento posti. Successivamente i mezzi verranno fatti ridiscendere in direzione sud. A seconda delle condizioni del traffico, l'uscita obbligatoria potrebbe essere spostata al casello precedente. L'A22 consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti in direzione nord a partire da Trento o di deviare ampiamente attraverso il passo del Tarvisio. 

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