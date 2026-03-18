Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena , diversi cittadini avrebbero segnalato la presenza di un elicottero e di un importante dispiegamento di agenti nella zona, definendo la scena come "da film". Dalle prime ricostruzioni, una quindicina di persone si sarebbe date alla fuga nei campi e sarebbe poi stata arrestata. Si tratterebbe dei componenti di una banda di rapinatori specializzata appunto nell'assalto ai portavalori: la banda sarebbe arrivata nella zona nei giorni scorsi per stabilire la base da cui preparare il loro colpo.

Gli arresti

Stava pianificando un assalto a furgoni portavalori il gruppo armato e organizzato di rapinatori - tutti italiani dell'area di Cerignola e Foggia un albanese - disarticolato nel pomeriggio dalla polizia di Stato che, a conclusione di una complessa indagine diretta dalla Procura di Chieti e con la collaborazione della Procura di Modena, ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura del capoluogo abruzzese. Il blitz, messo a segno nelle campagne modenesi nel comune di Vignola, nei pressi del mercato ortofrutticolo, ha portato all'arresto di 14 persone e al sequestro di numerose armi da sparo automatiche, tra cui almeno 4 mitragliatori modello AK 47 e polvere pirica con congegni elettronici e manuali, tre secchi di chiodi a punta per bloccare il transito degli altri veicoli in autostrada, alcune taniche di benzina, numerosi indumenti per il travisamento, che sarebbero stati utilizzati per l'assalto e l'apertura dei furgoni blindati di una nota società di trasporto valori in partenza da Bologna e diretti a Paderno Dugnano in transito sull'autostrada A1.

"Nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria - spiega una nota congiunta del procuratore di Modena Luca Masini e del procuratore di Chieti Giampiero di Florio - sono stati altresi' sequestrati un autoarticolato di proprieta' di uno degli arrestati utilizzato per il trasporto di parte dell'attrezzatura, nonche', allo stato, quattro veicoli di grossa cilindrata (tre Maserati e un Audi). Gli arrestati avevano inoltre a disposizione un apparecchio Jammer per inibire le comunicazioni via telefono durante l'assalto e impedire o quantomeno rallentare i soccorsi e l'arrivo delle forze di polizia". L'intervento conclusivo ha visto l'impiego di numerosi agenti del Servizio centrale operativo della polizia di Stato, uno dei quali rimasto leggermente ferito, delle Squadre mobili di Chieti e Modena con il supporto operativo dei reparti speciali dei Nocs e di un elicottero.