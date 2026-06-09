Belen Rodriguez indagata a Milano per omissione di soccorso

La showgirl argentina avrebbe colpito prima un'auto parcheggiata in via Melzi d'Eril e poi tre veicoli in via San Marco, ferendo lievemente tre persone, senza fermarsi

La showgirl argentina Belen Rodriguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso per un doppio incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio. Il fascicolo è affidato alla pm Maria Cristina Ria.

Secondo quanto aveva riportato Il Messaggero, Rodriguez, alla guida di un suv, avrebbe prima colpito lo specchietto di un’auto parcheggiata in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, per poi andare contro uno scooter e altri tre veicoli in via San Marco, nel quartiere di Brera, provocando li lieve ferimento di tre persone. Alcuni testimoni avrebbero fotografato proprio la showgirl al volante. Le indagini sono state condotte dalla Polizia locale.

Denuncia scattata d'ufficio

Per la showgirl la denuncia è scattata d'ufficio come prevede il codice della strada in caso di incidente con feriti (in cui il conducente non si ferma a prestare soccorso) e la patente le è stata ritirata. Il fascicolo è stato trasmesso in procura e per Belen Rodriguez è scattata l'iscrizione nel registro degli indagati.